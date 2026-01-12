Меню
Киноафиша Статьи Самый дорогой фильм Нолана за 250 000 000 долларов и байопик о Джексоне: пять блокбастеров, на которые Голливуд поставил всё в 2026 году

12 января 2026 10:23
Кадр из фильма «Майкл», «Одиссея», «Мстители: Судный день»

Главные ставки студий, громкие возвращения и проекты, которые не имеют права на неудачу.

В 2026 году крупные студии Голливуда совершат несколько точечных ударов. сделав ставку на проверенные бренды, культовых персонажей и авторов, чьи имена сами по себе работают как реклама. Эти проекты уже сейчас в числе самых обсуждаемых в мире большого кино.

Итак, рассказываем, какие фильмы не стоит пропускать в ближайшие месяцы.

Байопик о Майкле Джексоне начали разрабатывать ещё в 2019 году, и к премьере проект подошёл уже с внушительным шлейфом ожиданий.

Главную роль в картине сыграл Джаафар Джексон, родной племянник музыканта. Фильм охватывает путь от участия в квинтете Jackson 5 до превращения в мировую поп-икону.

Пэрис Джексон, прочитав сценарий, назвала историю излишне сглаженной, но признала, что поклонникам артиста фильм, скорее всего, понравится.

Картина выйдет 26 апреля.

Самый дорогой фильм в карьере Кристофера Нолана с бюджетом около 250 миллионов долларов.

Экранизация поэмы Гомера рассказывает о долгом пути Одиссея из разрушенной Трои на Итаку.

В главных ролях — Мэтт Деймон, Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и Зендая.

В этот раз Нолан сознательно работает с известным мифом, не пряча сюжет за завесой секретности.

Премьера фильма состоится 17 июля.

Финал трилогии Дени Вильнёва основан на романе Фрэнка Герберта «Мессия Дюны».

Пол Атрейдес становится императором, но его победа запускает целую цепь конфликтов и заговоров.

К уже знакомому актёрскому составу присоединяются Аня Тейлор-Джой и Роберт Паттинсон. Для режиссёра это последняя глава истории Арракиса.

Премьера картины запланирована на 18 декабря.

«Мстители: Судный день»

Marvel пытается вернуть масштаб и интерес аудитории после затяжного спада. В фильм возвращается Стив Роджерс в исполнении Криса Эванса, а Роберт Дауни-младший появляется в образе Доктора Дума.

Проект объединяет героев разных фаз киновселенной — от Тора до Людей Икс. Для студии это принципиальный релиз, от которого напрямую зависит будущее франшизы.

Премьера также назначена на 18 декабря.

«Приключения Клиффа Бута»

Спин-офф «Однажды в Голливуде» вырос в самостоятельный проект с бюджетом около 200 миллионов долларов.

Сценарий написал Квентин Тарантино, но режиссёром стал Дэвид Финчер. Брэд Питт вновь играет Клиффа Бута, тогда как Леонардо ДиКаприо в фильме не появится — от камео он отказался.

Картина выйдет под брендом Netflix, однако в ряде стран запланирован показ на большом экране, сообщает КП. Дата премьеры фильма пока не объявлена.

Также прочитайте: 95 % одобрения и масса претензий: что не так и что прекрасно в «Марти Великолепном» с Тимоти Шаламе

Фото: Кадр из фильма «Майкл», «Одиссея», «Мстители: Судный день», «Дюна: часть третья»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
