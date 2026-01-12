Самый дорогой фильм Нолана за 250 000 000 долларов и байопик о Джексоне: пять блокбастеров, на которые Голливуд поставил всё в 2026 году

Главные ставки студий, громкие возвращения и проекты, которые не имеют права на неудачу.

В 2026 году крупные студии Голливуда совершат несколько точечных ударов. сделав ставку на проверенные бренды, культовых персонажей и авторов, чьи имена сами по себе работают как реклама. Эти проекты уже сейчас в числе самых обсуждаемых в мире большого кино.

Итак, рассказываем, какие фильмы не стоит пропускать в ближайшие месяцы.

«Майкл»

Байопик о Майкле Джексоне начали разрабатывать ещё в 2019 году, и к премьере проект подошёл уже с внушительным шлейфом ожиданий.

Главную роль в картине сыграл Джаафар Джексон, родной племянник музыканта. Фильм охватывает путь от участия в квинтете Jackson 5 до превращения в мировую поп-икону.

Пэрис Джексон, прочитав сценарий, назвала историю излишне сглаженной, но признала, что поклонникам артиста фильм, скорее всего, понравится.

Картина выйдет 26 апреля.

«Одиссея»

Самый дорогой фильм в карьере Кристофера Нолана с бюджетом около 250 миллионов долларов.

Экранизация поэмы Гомера рассказывает о долгом пути Одиссея из разрушенной Трои на Итаку.

В главных ролях — Мэтт Деймон, Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и Зендая.

В этот раз Нолан сознательно работает с известным мифом, не пряча сюжет за завесой секретности.

Премьера фильма состоится 17 июля.

«Дюна: часть третья»

Финал трилогии Дени Вильнёва основан на романе Фрэнка Герберта «Мессия Дюны».

Пол Атрейдес становится императором, но его победа запускает целую цепь конфликтов и заговоров.

К уже знакомому актёрскому составу присоединяются Аня Тейлор-Джой и Роберт Паттинсон. Для режиссёра это последняя глава истории Арракиса.

Премьера картины запланирована на 18 декабря.

«Мстители: Судный день»

Marvel пытается вернуть масштаб и интерес аудитории после затяжного спада. В фильм возвращается Стив Роджерс в исполнении Криса Эванса, а Роберт Дауни-младший появляется в образе Доктора Дума.

Проект объединяет героев разных фаз киновселенной — от Тора до Людей Икс. Для студии это принципиальный релиз, от которого напрямую зависит будущее франшизы.

Премьера также назначена на 18 декабря.

«Приключения Клиффа Бута»

Спин-офф «Однажды в Голливуде» вырос в самостоятельный проект с бюджетом около 200 миллионов долларов.

Сценарий написал Квентин Тарантино, но режиссёром стал Дэвид Финчер. Брэд Питт вновь играет Клиффа Бута, тогда как Леонардо ДиКаприо в фильме не появится — от камео он отказался.

Картина выйдет под брендом Netflix, однако в ряде стран запланирован показ на большом экране, сообщает КП. Дата премьеры фильма пока не объявлена.

