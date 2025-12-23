Меню
Киноафиша Статьи 202 млн в прокате и 85% одобрения зрителей на RT: «Пять ночей с Фредди 2» наконец можно посмотреть онлайн — вот где именно

202 млн в прокате и 85% одобрения зрителей на RT: «Пять ночей с Фредди 2» наконец можно посмотреть онлайн — вот где именно

23 декабря 2025 20:33
Кадр из фильма «Пять ночей с Фредди 2»

Критики холодно встретили хоррор, но ведь главное, что людям понравилось!

Цифровой релиз «Пять ночей с Фредди 2» состоялся — и для продолжения одного из самых обсуждаемых хорроров последних лет это ключевой момент. Фильм, который в кинотеатрах вызвал споры, в онлайне получил шанс быть пересмотренным без давления ожиданий и чужих реакций.

Как фильм показал себя в прокате

В зарубежный прокат картина вышла 5 декабря и быстро доказала коммерческую состоятельность. При бюджете в 51 миллион долларов «Пять ночей с Фредди 2» собрал 202 миллиона — результат, который сложно игнорировать. На фоне этих цифр особенно заметен разрыв между критиками и зрителями.

Критики против зрителей

Профессиональные обзоры оказались холодными: 16% на Rotten Tomatoes и 62 балла из 100 на Metacritic. Зрительская реакция — противоположная. Фильм получил 85% одобрения на RT и 7,6 балла из 10 на Metacritic, что подтверждает: франшиза по-прежнему работает именно на свою аудиторию.

Где смотреть «Пять ночей с Фредди 2»

В середине декабря хоррор вышел в цифре. Сейчас фильм доступен на Prime Video, Apple TV и других зарубежных стриминговых платформах, что делает его максимально доступным для домашнего просмотра.

О чем вторая часть

По сюжету прошел год после трагедии в пиццерии Freddy Fazbear’s. История превратилась в городскую легенду, настолько популярную, что в ее честь готовят фестиваль.

Майк и полицейская Ванесса скрывают правду от Эбби, младшей сестры Майка. Но попытка девочки снова встретиться с аниматрониками запускает новый виток ужаса, где прошлое возвращается слишком буквально. В цифре фильм уже не пугает ожиданиями — и именно поэтому его стоит включить.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 новых ужастика, которые пугают больше историй Стивена Кинга.

Фото: Кадр из фильма «Пять ночей с Фредди 2»
Екатерина Адамова
