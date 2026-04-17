20 апреля на НТВ стартует 2 сезон «Высшей меры» с Бухаровым: чем он будет отличаться и почему история станет жестче

Сериал «Высшая мера» возвращается с новым делом, которое обещает быть жестче и запутаннее первого сезона. История Егора Таболина выходит на новый уровень: теперь это не одиночное преступление, а серия убийств с четкой схемой.

Премьера второго сезона состоится 20 апреля на НТВ, и уже известно, что ставки в продолжении заметно выросли.

О чем будет второй сезон

Во втором сезоне Егор Таболин сталкивается с серией убийств, связанных с антиквариатом. Преступник действует точно и хладнокровно: жертвы погибают от удара по основанию черепа, а из домов исчезают ценные предметы искусства.

Все начинается в Минске, где герой случайно оказывается на месте преступления во время отпуска, а затем похожее убийство происходит уже в Ярославле.

Постепенно становится ясно: это не отдельные случаи, а цепочка преступлений, которая тянется давно.

Что изменилось в героях

Александр Бухаров отмечает, что его персонаж стал более сдержанным и жестким. Таболин уже не тот следователь, каким был в первом сезоне — опыт делает его осторожнее и холоднее.

Съемки проходили с акцентом на атмосферу 1970-х годов. Для этого использовали реальные локации и детально воссоздавали интерьеры. По словам актеров, работа была непростой: съемочный день мог включать до 10–12 сцен.

В новом сезоне также усиливается линия соперничества между следователями. Герой Андрея Багирова пытается доказать свою самостоятельность, что добавляет напряжения в расследование.

Продолжение делает ставку на мрачную атмосферу и сложное дело. Если первый сезон строился вокруг отдельных историй, то второй предлагает более цельный и жесткий сюжет с серийным преступником.