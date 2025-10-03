2 сезона по 6 эпизодов: «Острые козырьки» возвращаются — Netflix и BBC готовят новый сериал про Шелби в послевоенном Бирмингеме

Ритм и атмосфера оригинала сохранится, так что переживать за это точно не стоит.

Хорошие новости для всех, кто скучал по культовым кепкам и бритым вискам: история «Острых козырьков» продолжается. Netflix и BBC официально объявили о запуске сиквела — и это не просто слухи, а реальный проект, который уже запущен в работу.

Бирмингем после войны

Действие новой главы развернётся в 1953 году, когда город, израненный бомбёжками, встаёт из пепла. На фоне масштабной реконструкции снова вспыхнет борьба за власть и деньги.

В самом центре событий окажется новое поколение Шелби, которому предстоит доказать, что фамилия по-прежнему значит многое.

Стивен Найт возвращает мрачный стиль

Создатель оригинала Стивен Найт остаётся у руля. Именно его особый стиль сделал «Острых козырьков» культовыми. В интервью он пообещал фанатам:

«Я рад объявить о новой главе. Она вновь будет разворачиваться в Бирмингеме и расскажет о городе, восстающем из пепла бомбёжек. Новое поколение Шелби возьмёт на себя управление, и зрителей ждёт захватывающее путешествие».

Два сезона и шесть серий в каждом

Сиквел уже запланирован на два сезона по шесть эпизодов. Каждый эпизод будет примерно часовой — формат сохранён. Для поклонников это знак, что новый проект унаследует ритм и атмосферу оригинала.

Киллиан Мёрфи снова рядом

Исполнитель роли Томаса Шелби вошёл в команду как исполнительный продюсер. Вернётся ли он на экраны — пока не раскрывают. Но его участие гарантирует, что фирменный дух Шелби не растворится в новом поколении.

Перед стартом — полнометражка

Новый сериал выйдет уже после фильма The Immortal Man, где Киллиан Мёрфи вновь предстанет в образе Томаса Шелби. Лента с Ребеккой Фергюсон, Барри Кеоганом, Тимом Ротом и Стивеном Грэмом уже отснята и готовится к релизу.

И теперь ясно: «Острые козырьки» не сказали последнего слова. Они возвращаются — и похоже, снова будут держать зрителей в напряжении до последней секунды.

