Киноафиша Статьи 2 млрд в прокате, 11 «Оскаров» и... 0 просмотров от ДиКаприо: тот самый Джек объяснил, почему он за 30 лет так и не смотрел «Титаник»

19 декабря 2025 08:56
Кадр из фильма «Титаник»

Некоторые зрители по 100 раз пересматривают этот шедевр, а вот голливудская звезда почему-то не хочет.

Вы удивитесь, но Леонардо ДиКаприо не смотрел «Титаник». Тот самый фильм, который сделал его мировой звездой, собрал больше двух миллиардов долларов и на годы стал культурным символом.

Актер спокойно объяснил почему — и этот ответ многим показался неожиданным.

«Мне неинтересны фильмы со мной»

Откровение прозвучало на шоу Actors on Actors издания Variety, где ДиКаприо беседовал с Дженнифер Лоуренс. Речь зашла о знаковых ролях, и актер без паузы признался:

«Мне неинтересны фильмы со мной».

Это не поза и не кокетство. ДиКаприо прямо сказал, что избегает просмотра собственных работ — как старых, так и новых. Дальше — еще прямее.

«Я не пересматривал "Титаник". Его и раньше никогда не видел. Вообще-то не смотрю свои фильмы».

По словам актера, он так же не стал смотреть и картину «Битва за битвой» 2025 года, где снова исполнил главную роль. Для ДиКаприо процесс заканчивается на съемочной площадке — дальше он идет вперед, не оглядываясь.

Дженнифер Лоуренс отреагировала с удивлением и посоветовала коллеге все-таки дать «Титанику» шанс. Она уверена, что фильм ему понравится. Но Ди Каприо остался при своем: пересмотры — не его история.

Фильм, который актеру не нужен

Ирония в том, что «Титаник» Джеймса Кэмерона вышел в 1997 году, собрал более 2 млрд долларов, получил 11 премий «Оскар» и долго оставался самым кассовым фильмом в истории, пока в 2010 году его не обошел «Аватар». Для миллионов зрителей это легенда. Для ДиКаприо — просто пройденный этап. удивительно, конечно.

Фото: Кадр из фильма «Титаник»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
