19 и 20 эпизоды выйдут лишь 2 марта, а финал уже слили в Сеть: чем завершится 5 сезон «Первого отдела» (спойлеры)

Для тех, кто не может дождаться развязки.

Пятый сезон «Первого отдела» ещё не завершился, но зрители уже знают, каким будет финал. В сети появилось краткое содержание 19–20 серий, объединённых в фильм №10 под названием «Подозреваемый». И главное — теперь ясно, что сезон ограничится 20 эпизодами, хотя ранее обсуждались 30.

В финале Гаспаров закрывает дело Веры Брагиной, но извинений от него она не получает. Параллельно развивается новое расследование: в квартире находят жестоко убитую женщину, главным подозреваемым становится её муж Борис Дорохов.

«Вера повергла меня в шок. Призналась. А правильно ли сделала? Вопрос», — пишут в Сети зрители.

На одежде — кровь, суд отправляет его под стражу. В камере он пытается покончить с собой, а в больнице уверяет Брагина, что невиновен.

Макс Брагин продолжает службу в ППС: сначала разнимает подростков гитарой, затем проявляет героизм на пожаре. Одновременно Брагин и Шибанов выходят на серию нападений на женщин. Преступник использует коды домофонов, полученные от курьера. Брагин убеждён, что убийство и грабежи связаны.

Финал оставляет явный задел на шестой сезон. Рейтинги проекта стабильно высокие, поэтому НТВ вряд ли закроет историю. При этом расстановка сил меняется: Брагин — в ППС, Шибанов всё больше уходит в личные проблемы, а отношение зрителей к Вере Брагиной остаётся противоречивым. Напомним, 19 и 20 серии можно увидеть 2 марта.