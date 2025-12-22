Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 172,8 млн за уикенд: «Ёлки 12» №1 в российском прокате — обошли «Невероятные приключения Шурика» и «Волчок»

172,8 млн за уикенд: «Ёлки 12» №1 в российском прокате — обошли «Невероятные приключения Шурика» и «Волчок»

22 декабря 2025 18:08
Кадр из фильма «Ёлки 12»

Кажется, в декабре зритель по-прежнему выбирает знакомое и праздничное.

«Ёлки 12» уверенно стартовали в прокате и без лишнего шума заняли первое место по итогам уикенда. Новогодняя франшиза снова сработала — зритель пошёл в кино, касса выросла, конкуренты остались позади. А что по цифрам?

Кто стал лидером уикенда

По данным Kinobusiness, «Ёлки 12» собрали за выходные 172,8 млн рублей и возглавили официальный российский прокат. Отрыв получился заметный: ближайшие преследователи остались далеко позади. «Невероятные приключения Шурика» заработали 67 млн, «Волчок» — 46,1 млн, а «Иллюзия обмана 3» замкнула четвёрку с 42,5 млн рублей.

Цифры показывают простую вещь: в декабре зритель по-прежнему выбирает знакомое и праздничное. Особенно если на экране снова обещают чудо под бой курантов.

Что происходит в неофициальном прокате

Любопытный нюанс — в неофициальном сегменте лидером стал другой фильм. «Аватар: Пламя и пепел» за тот же уикенд собрал 175,6 млн рублей, формально обойдя «Ёлки» (да, где-то его все-таки показывают). Но именно в легальном прокате новогодняя комедия осталась безусловным номером один.

Почему зрители снова идут на «Ёлки»

Секрет формулы не меняется годами. «Ёлки 12» — это несколько новелл, объединённых одной историей, знакомые интонации и понятные эмоции. В центре сюжета — девятилетний Ваня из Кирова, который отправляется в Великий Устюг за чудом. Детское желание оборачивается взрослым кошмаром: родители вынуждены срочно всё исправлять, пока не пробило двенадцать.

И именно в этом узнаваемом хаосе — причина успеха. «Ёлки» снова сработали как безопасное кино для всей семьи. Без экспериментов, но с гарантированным эффектом.

Читайте также: Не просто салат, а символ любви: готовим оливье по рецепту Бориса и Ольги из фильма «Елки-2»

Фото: Кадр из фильма «Ёлки 12»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Чувствуется, что создатели любят Россию и хотели показать ее во всей красе»: 94% зрителей рекомендуют «Волчок» — редкий случай единодушия «Чувствуется, что создатели любят Россию и хотели показать ее во всей красе»: 94% зрителей рекомендуют «Волчок» — редкий случай единодушия Читать дальше 23 декабря 2025
В «Елках 12» будет отсылка к самому первому фильму: да, спустя 15 лет В «Елках 12» будет отсылка к самому первому фильму: да, спустя 15 лет Читать дальше 22 декабря 2025
Тут и Гармаш, и Цыганов, и Пегова: вышел новый трейлер «Человека, который смеется» — теперь ждем не дождемся 2026 года Тут и Гармаш, и Цыганов, и Пегова: вышел новый трейлер «Человека, который смеется» — теперь ждем не дождемся 2026 года Читать дальше 22 декабря 2025
1 января можно будет провести весь день в кино: сразу три кассовых сказки выйдут на экраны одновременно 1 января можно будет провести весь день в кино: сразу три кассовых сказки выйдут на экраны одновременно Читать дальше 20 декабря 2025
Где снимали новогодние «Ёлки 12»: Нагиев в пуховике расхаживал по жаре в +30 и пугал народ Где снимали новогодние «Ёлки 12»: Нагиев в пуховике расхаживал по жаре в +30 и пугал народ Читать дальше 18 декабря 2025
Поющая белка, 33 богатыря и Прилучный на троне: что показали в трейлере «Сказки о царе Салтане» — премьера 12 февраля 2026 года (видео) Поющая белка, 33 богатыря и Прилучный на троне: что показали в трейлере «Сказки о царе Салтане» — премьера 12 февраля 2026 года (видео) Читать дальше 23 декабря 2025
Элли — это новый Нео? Почему свежий тизер «Волшебника изумрудного города-2» напоминает «Матрицу» (видео) Элли — это новый Нео? Почему свежий тизер «Волшебника изумрудного города-2» напоминает «Матрицу» (видео) Читать дальше 23 декабря 2025
Бондаренко поддержал Андреасяна в решении снять свою версию «Войны и мира»: «На вкус и цвет товарищей нет» Бондаренко поддержал Андреасяна в решении снять свою версию «Войны и мира»: «На вкус и цвет товарищей нет» Читать дальше 23 декабря 2025
Песни для нового «Буратино» написала нейросеть? Автор культовых мелодий из советского мюзикла раскрыл, что услышат зрители на премьере Песни для нового «Буратино» написала нейросеть? Автор культовых мелодий из советского мюзикла раскрыл, что услышат зрители на премьере Читать дальше 23 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше