172,8 млн за уикенд: «Ёлки 12» №1 в российском прокате — обошли «Невероятные приключения Шурика» и «Волчок»

Кажется, в декабре зритель по-прежнему выбирает знакомое и праздничное.

«Ёлки 12» уверенно стартовали в прокате и без лишнего шума заняли первое место по итогам уикенда. Новогодняя франшиза снова сработала — зритель пошёл в кино, касса выросла, конкуренты остались позади. А что по цифрам?

Кто стал лидером уикенда

По данным Kinobusiness, «Ёлки 12» собрали за выходные 172,8 млн рублей и возглавили официальный российский прокат. Отрыв получился заметный: ближайшие преследователи остались далеко позади. «Невероятные приключения Шурика» заработали 67 млн, «Волчок» — 46,1 млн, а «Иллюзия обмана 3» замкнула четвёрку с 42,5 млн рублей.

Цифры показывают простую вещь: в декабре зритель по-прежнему выбирает знакомое и праздничное. Особенно если на экране снова обещают чудо под бой курантов.

Что происходит в неофициальном прокате

Любопытный нюанс — в неофициальном сегменте лидером стал другой фильм. «Аватар: Пламя и пепел» за тот же уикенд собрал 175,6 млн рублей, формально обойдя «Ёлки» (да, где-то его все-таки показывают). Но именно в легальном прокате новогодняя комедия осталась безусловным номером один.

Почему зрители снова идут на «Ёлки»

Секрет формулы не меняется годами. «Ёлки 12» — это несколько новелл, объединённых одной историей, знакомые интонации и понятные эмоции. В центре сюжета — девятилетний Ваня из Кирова, который отправляется в Великий Устюг за чудом. Детское желание оборачивается взрослым кошмаром: родители вынуждены срочно всё исправлять, пока не пробило двенадцать.

И именно в этом узнаваемом хаосе — причина успеха. «Ёлки» снова сработали как безопасное кино для всей семьи. Без экспериментов, но с гарантированным эффектом.

