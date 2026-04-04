16 лет отдала «Следу» и пропала: что стало с актрисой Анастасий Гулимовой, сыгравшей эксперта Амелину в знаменитом сериале

Сериал «След» уже почти 20 лет радует зрителей. В нем были разные герои, актеры. Проект прославил многих. Одной из звезд сериала является Анастасия Гулимова. Актриса сыграла эксперта Оксану Амелину. Правда, в последнее время актриса стала меньше появляться в проекте. Что же изменилось и куда она пропала?

Создатели проекта тактично объяснили это переходом героини на «свободный график», теперь она участвует лишь в отдельных эпизодах. Сама актриса воздерживается от комментариев.

О призвании

Будущая актриса родилась в Москве в семье военнослужащего. Интересно, что благодаря отцу Анастасия освоила стрельбу и увлекается посещением тира. Эти навыки, как она отмечает, не раз помогали ей в актёрской деятельности. Мама Анастасии – адвокат и пианистка, сама мечтавшая о сцене, поэтому выбор дочери поддержала.

Тяга к искусству у Анастасии, по всей видимости, у нее в генах. Однако сначала она пошла по стопам родителей, окончив Московскую юридическую академию. Правда, вскоре она поняла, что ее призвание совсем другое.

Анастасия попробовала себя в журналистике, работала на телеканалах НТВ и ТНТ. Восемнадцать лет назад получила диплом телевизионного отделения факультета журналистики МГУ. Но, как вспоминает актриса, и там она не чувствовала себя на своем месте. Настоящее призвание пришло, когда Анастасия впервые оказалась перед камерой в качестве актрисы. Чтобы основательно освоить профессию, она окончила Школу драмы Германа Сидакова и Театральный институт имени Бориса Щукина.

Первые шаги в кино были скромными: роль в фантастическом боевике «Запрещенная реальность», эпизодические появления в сериалах «Паутина» (2007 год), «Дочки-матери» с Еленой Ксенофонтовой и Константином Крюковым. Шестнадцать лет назад она сыграла Люсю в «СОБРе». Но настоящая популярность пришла к ней с ролью в Федеральной экспертной службе в проекте «След».

Путь в проекте «След»

Сначала она сыграла эпизодическую роль Веры в серии «И концы в воду», а затем ее героиня появилась на собеседовании в ФЭС в эпизоде «Тантра». Так в сериале появилась Оксана Амелина – программист и биолог с внешностью роковой блондинки и сильным характером.

Актриса признавалась, что создавала образ самостоятельно, вложив в него свои личные качества. Ее героиня получилась доброй, честной и удивительно стойкой. Сама Анастасия с иронией отмечала, что ее героине доставалось больше, чем остальным.

О сокровенном

В отличие от своей героини, которая постоянно оказывалась в любовных перипетиях (особенно зрителям нравилось взаимодействие между ней и Ваней Тихоновым, которого играл Евгений Кулаков), Анастасия всегда тщательно оберегает свою личную жизнь. Актриса ни разу не говорила о своих романах.

Вместе с тем зрители надеялись, что отношения с Кулаковым выходят за рамки сериала. Но актеры опровергли эти домыслы. Кулаков оказался счастливым семьянином с двумя детьми, а его коллега ценит неприкосновенность своей личной жизни. А вот Анастасия никогда не была замужем и у нее нет детей. В свои сорок четыре года актриса официально свободна.

В декабре прошлого года появилась новость, чтоКотов, Лисицын, Амелина и другие навсегда покинули «След». Однако в отношении Амелиной было уточнено, что она будет появляться лишь эпизодически. Сама актриса не спешит отвечать на вопросы поклонников о судьбе своего персонажа. Даже когда начались съёмки спин-оффа «След. Новые легавые», ясности о дальнейшей роли актрисы не появилось. В последнее время актриса не обсуждает работу в социальных сетях. Возможно, ей просто необходим перерыв.