Читали «Кто смотрит на облака» Виктора Конецкого? Теперь книга станет фильмом о блокаде Ленинграда

История одного дня в блокадном Ленинграде, где обычная работа становится вопросом выживания.

В Петербурге стартовали съемки фильма «На краю детства» — проекта о девочке-почтальоне в блокадном Ленинграде.

Производством занимаются Ленфильм и Студия Автор при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Выход картины запланирован на 2027 год.

История одного дня

Главная героиня фильма — 14-летняя Тамара. Она остается в блокадном городе вместе с младшей сестрой и понимает, что единственный способ не оказаться в детском доме и получить хлеб — устроиться на почту.

Условия простые и в то же время жесткие: в мороз и голод нужно разнести пять писем по пяти адресам.

Этот маршрут становится для Тамары не просто проверкой на выносливость. Очень быстро она осознает, что каждое письмо может изменить чью-то судьбу — дать надежду, принести страшную новость или просто напомнить кому-то, что он не один.

От новеллы к полнометражному фильму

Режиссер Владимир Захаренко признается, что изначально история задумывалась как короткометражка по новелле «Тамара» из сборника «Кто смотрит на облака». Проект не состоялся, но идея выросла в полнометражный сценарий.

В фильме появятся и персонажи из сказок Александра Пушкина — как способ внутренней защиты героини от происходящего вокруг. По словам режиссера, задача картины — показать блокадников не как жертв, а как людей, которые отстояли свой город и свою жизнь.

Актеры и пространство

Роль Тамары исполняет Агния Воробьева. Ее наставника, офицера Лапина, играет Григорий Чабан, а начальницу Главпочтамта — Светлана Чуйкина.

Для съемок художники превратили железнодорожную станцию Шувалово в Главпочтамт. Сотни конвертов подписывались вручную, использовались подлинные телефоны, лампы и реквизит военных лет. Консультантом проекта стал реконструктор Александр Зубкин, который также появляется в эпизоде в собственной форме.

«На краю детства» выстраивается как камерная, но насыщенная история, где путь от одного дома к другому становится главным событием дня — и жизни.

