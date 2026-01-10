Юля, Дубин и Волков выходят на первый план: сериал «Майор Гром. Игра против правил» выходит в январе

Франшиза впервые смещает фокус с одного героя и показывает, как устроен его мир изнутри.

Премьера сериала «Майор Гром. Игра против правил» состоится 19 января на «Кинопоиске». Проект расширяет киновселенную «Майора Грома», собирая воедино события фильмов и добавляя то, чего зрители раньше не видели — личные истории второстепенных персонажей, вынесенные в центр повествования.

Формат, который меняет акценты

Проект состоит из шести серий, и каждая из них посвящена конкретному персонажу. Это не продолжение и не пересказ фильмов, а отдельные главы одной истории.

Такой подход позволяет отказаться от привычной гонки за главным героем и внимательно рассмотреть тех, кто всегда был рядом с Игорем Громом, но оставался на втором плане.

Юлия Пчёлкина — не просто напарница

Героиня Любови Аксёновой получает собственную линию, в которой важны не только её работа и связи с Громом, но и личное пространство.

В сериале впервые показывают её квартиру и быт — детали, которые делают персонажа менее условным и более живым.

Дима Дубин и цена лояльности

Дима Дубин в исполнении Александра Сетейкина перестаёт быть исключительно комическим напарником.

Его серия — это разговор о выборе, ответственности и том, как легко оказаться между долгом и дружбой. Именно здесь сериал добавляет глубину образу, знакомому по фильмам.

Волков и Разумовский: прошлое, от которого не уйти

Линия Олега Волкова и Сергея Разумовского уходит в детство героев. Приют, первые договорённости и та самая шахматная партия, - все покажут подробно. Это не новые злодеи, а старые травмы, которые никуда не делись.

Петербург как часть истории

Город в сериале — не декоративный фон. Офис Хольта, знакомая шаурмичная, дворы и квартиры работают на ощущение цельного мира, где у каждого персонажа есть прошлое и привычные маршруты.

Почему сериал смотрится иначе

«Майор Гром. Игра против правил» делает ставку не на масштаб, а на детализацию. Это проект для тех, кто давно следит за франшизой и хочет понять, как она устроена изнутри — без лишнего шума, но с вниманием к персонажам.

Вам будет интересно: Колесников без слабых ролей: 5 сериалов с оценками зрителей от 7.7 до 8.2, которые стоит включить — и «Первый отдел» не на 1 месте