Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Юля, Дубин и Волков выходят на первый план: сериал «Майор Гром. Игра против правил» выходит в январе

Юля, Дубин и Волков выходят на первый план: сериал «Майор Гром. Игра против правил» выходит в январе

10 января 2026 12:48
«Майор Гром. Игра против правил»

Франшиза впервые смещает фокус с одного героя и показывает, как устроен его мир изнутри.

Премьера сериала «Майор Гром. Игра против правил» состоится 19 января на «Кинопоиске». Проект расширяет киновселенную «Майора Грома», собирая воедино события фильмов и добавляя то, чего зрители раньше не видели — личные истории второстепенных персонажей, вынесенные в центр повествования.

Формат, который меняет акценты

Проект состоит из шести серий, и каждая из них посвящена конкретному персонажу. Это не продолжение и не пересказ фильмов, а отдельные главы одной истории.

Такой подход позволяет отказаться от привычной гонки за главным героем и внимательно рассмотреть тех, кто всегда был рядом с Игорем Громом, но оставался на втором плане.

Юлия Пчёлкина — не просто напарница

Героиня Любови Аксёновой получает собственную линию, в которой важны не только её работа и связи с Громом, но и личное пространство.

В сериале впервые показывают её квартиру и быт — детали, которые делают персонажа менее условным и более живым.

Дима Дубин и цена лояльности

Дима Дубин в исполнении Александра Сетейкина перестаёт быть исключительно комическим напарником.

Его серия — это разговор о выборе, ответственности и том, как легко оказаться между долгом и дружбой. Именно здесь сериал добавляет глубину образу, знакомому по фильмам.

«Майор Гром. Игра против правил»

Волков и Разумовский: прошлое, от которого не уйти

Линия Олега Волкова и Сергея Разумовского уходит в детство героев. Приют, первые договорённости и та самая шахматная партия, - все покажут подробно. Это не новые злодеи, а старые травмы, которые никуда не делись.

Петербург как часть истории

Город в сериале — не декоративный фон. Офис Хольта, знакомая шаурмичная, дворы и квартиры работают на ощущение цельного мира, где у каждого персонажа есть прошлое и привычные маршруты.

Почему сериал смотрится иначе

«Майор Гром. Игра против правил» делает ставку не на масштаб, а на детализацию. Это проект для тех, кто давно следит за франшизой и хочет понять, как она устроена изнутри — без лишнего шума, но с вниманием к персонажам.

Вам будет интересно: Колесников без слабых ролей: 5 сериалов с оценками зрителей от 7.7 до 8.2, которые стоит включить — и «Первый отдел» не на 1 месте

Фото: Кадр из сериала «Майор Гром. Игра против правил»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Если устали от однотипных хитов: 3 сериала 2025 года с характером — и высокими зрительскими оценками Если устали от однотипных хитов: 3 сериала 2025 года с характером — и высокими зрительскими оценками Читать дальше 10 января 2026
От Вестероса до Саннидейла: сериалы 2026 года, мимо которых точно не стоит проходить От Вестероса до Саннидейла: сериалы 2026 года, мимо которых точно не стоит проходить Читать дальше 10 января 2026
15 января стартует новый сериал «Звёздный путь»: Академия Звёздного флота открывается впервые за 120 лет — и сразу с угрозой 15 января стартует новый сериал «Звёздный путь»: Академия Звёздного флота открывается впервые за 120 лет — и сразу с угрозой Читать дальше 10 января 2026
Супергерой, который проиграл: сериал «Паук-Нуар» сломает привычный миф Marvel — уже в начале 2026-го Супергерой, который проиграл: сериал «Паук-Нуар» сломает привычный миф Marvel — уже в начале 2026-го Читать дальше 10 января 2026
Не драконами едиными: 18 января выходит «Рыцарь Семи Королевств» — чем он принципиально отличается от «Игры престолов» Не драконами едиными: 18 января выходит «Рыцарь Семи Королевств» — чем он принципиально отличается от «Игры престолов» Читать дальше 10 января 2026
Netflix официально заказал восьмой сезон «Черного зеркала» — сценарий уже в работе Netflix официально заказал восьмой сезон «Черного зеркала» — сценарий уже в работе Читать дальше 10 января 2026
Если нужен мощный сериал «на вечер» — то только этот: всего 6 эпизод, но вы еще долго будете вспоминать их Если нужен мощный сериал «на вечер» — то только этот: всего 6 эпизод, но вы еще долго будете вспоминать их Читать дальше 9 января 2026
Два Юры за два года: Юрия Колокольникова номинировали на главную актерскую премию США Actor Awards вслед за Борисовым Два Юры за два года: Юрия Колокольникова номинировали на главную актерскую премию США Actor Awards вслед за Борисовым Читать дальше 8 января 2026
Побег был идеален… почти: главный ляп «Шоушенка», который зрители теперь не могут выкинуть из головы — а ведь его 30 лет никто не замечал Побег был идеален… почти: главный ляп «Шоушенка», который зрители теперь не могут выкинуть из головы — а ведь его 30 лет никто не замечал Читать дальше 10 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше