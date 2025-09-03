1300 км — расстояние от дома до квартиры: где жила Лида из «Операции "Ы"»?

Летом 1965 года Леонид Гайдай подарил зрителям настоящую классику — «Операцию "Ы" и другие приключения Шурика». За первые же месяцы фильм посмотрели десятки миллионов советских людей, прошло уже 60 лет — а он до сих пор собирает у экранов целые семьи.

Некоторые зрители особенно любят романтичную новеллу «Наваждение» — ту самую, где Шурик ищет конспект для сессии и случайно кидает взгляд на тетрадь в руках незнакомой девушки в исполнении Натальи Селезнёвой. Увлёкшись чтением, он незаметно приходит к ней домой.

Саму квартиру Лиды снимали в павильонах «Мосфильма», а тот самый залитый солнцем дворик и общий план дома нашли в 1300 км от столицы, в Одессе на Французском бульваре.

А маршрут героев смонтировали из локаций нескольких городов. Зрители видели в кадре московское трамвайное депо имени Баумана, площадь Борьбы и Комсомольский проспект. А момент с открытыми люками и вовсе сняли в Ялте на улице Краснова.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему машину из «Операции "Ы"» называли моргуновкой.