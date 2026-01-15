11 часов это не предел: Питер Джексон наконец прокомментировал слух о самой большой версии «Властелина колец»

Трилогия «Властелин колец» и без того очень длинная. В разных версиях она занимает от 9 с половиной до 11 часов экранного времени. Но фанаты спорят и надеются, что где-то существует ещё более полная версия.

Ходили упорные слухи о существовании некой «супер-расширенной» режиссёрской сборки. Предполагалось, что она должна быть длиннее даже тех дополненных изданий, которые уже выходили на дисках.

На днях режиссёр Питер Джексон окончательно закрыл этот вопрос. Он дал чёткий и ясный ответ, поставив точку в многолетних спорах.

Расширенная версия «Властелина колец»

Режиссёр Питер Джексон заявил, что не собирается выпускать какую-то новую, сверхдлинную версию «Властелина колец». Это решение он озвучил в интервью журналу Empire, хотя известно, что в архивах студии ещё остались неиспользованные материалы.

Джексон объяснил свою позицию: да, сохранились отдельные «обрывки и фрагменты» отснятых сцен, однако среди них нет цельных, значимых эпизодов. То есть нечего добавить к уже существующим расширенным редакциям.

По его словам, такой релиз свелся бы к пустякам — всего пара секунд в разных местах. Подобное дополнение не имело бы художественного смысла и лишь разочаровало бы поклонников, которые ждут чего-то действительно нового.

Вырезанные сцены во «Властелине колец»

Много лет поклонники мечтали увидеть удаленные сцены. Особенно их интересовала история с Арвен. Для фильма «Две крепости» сняли эпизоды, где она участвует в битве при Хельмовой Пади. Но эти кадры с Лив Тайлер всё же вырезали, чтобы сильнее не отходить от книги.

Также на монтаже остались дополнительные сцены. Это были флешбэки об отношениях Арагорна и Арвен и некоторые эпизоды грандиозных сражений. Их сократили для лучшего ритма картины.

При этом Питер Джексон не стал полностью закрывать тему. Он предположил, что часть архивных материалов может появиться в другом виде. Например, в составе нового большого документального фильма о создании трилогии.

Однако режиссёр честно признался: пока ему не удалось заинтересовать этой идеей студию, чтобы запустить такой масштабный проект.

