102 млн просмотра на Netflix еще в 2024 году: это продолжение ждет весь мир — подробности известны

10 февраля 2026 15:00
Кадр из фильма «Акулы в Париже»

Netflix вновь удивляет.

Еще в 2024 году первая часть «Акулы в Париже» стала настоящим открытием стриминговой платформы. Теперь поклонников ждет продолжение, однако сюрпризов будет немало.

Netflix назначил Александра Ажа режиссером сиквела французского триллера. Первый фильм снял Ксавье Жанс.

Жанс работал в Голливуде. В 2007 году он поставил фильм «Хитмэн». Александр Ажа известен по ремейку «У холмов есть глаза» и по триллеру «Капкан» про крокодилов.

В первой части главная героиня — морской биолог София. Ей нужно преодолеть страх воды после травмирующего инцидента. София должна спасти Париж от мутировавших акул. Акулы приспособились дышать в пресной воде и начали терроризировать город. Первые под удар попали участники триатлона, который мэр отказался отменить.

Многие зрители считали завязку слишком простой, однако проект стал одним из самых просматриваемых на платформе в год релиза.

Причины ухода Жанса из проекта «Акулы в Париже 2» не раскрывают. Пока неясно, кто работает над сюжетом продолжения. У Ажа уже был опыт с Netflix. Он поставил научно‑фантастический хоррор «Кислород».

Фото: Кадр из фильма «Акулы в Париже»
Камилла Булгакова
