10 лучших дорам Netflix, которые втянули в фанбазу миллионы зрителей — теперь очередь за вами: даже скептик начнет гуглить айдолов

Вы влюбитесь в эту культуру уже после первого эпизода.

Netflix давно перестал быть просто платформой для фильмов и сериалов — он стал мостом между культурами. И именно дорамы доказали, что язык не имеет значения, если история задевает за живое.

Кто-то влюбился в «Аварийную посадку любви» за нежность и иронию, кто-то не смог оторваться от «Игры в кальмара» с её смертельными ставками, а у кого-то сердце до сих пор замирает от ужаса «Мы все мертвы». Эти проекты не просто развлекают: они задают тренды, поднимают социальные вопросы и пробуждают чувства, о которых мы могли забыть.

Корейские сериалы умеют удивлять: здесь и романтика, где даже одна встреча может изменить судьбу, и суровые истории о мести, и хорроры, в которых монстры — лишь отражение человеческой природы.

У Netflix получилось собрать коллекцию, в которой каждый найдёт что-то для себя: одни проекты хочется смотреть с улыбкой и чашкой чая, другие — с замиранием сердца и ощущением, что за окном тоже грядёт апокалипсис. Список из 10 лучших точно вас порадует.

Netflix доказал: дорамы могут быть не нишевым жанром, а мировой сенсацией. Эти сериалы стали тем самым окном, через которое зрители из разных стран увидели Корею — её культуру, традиции, юмор и боль.

И неважно, что вы ищете — лёгкую романтику, мрачный триллер или вдохновляющую драму, — в этой подборке есть всё. Каждая из этих дорам цепляет с первой серии и оставляет след в сердце.

