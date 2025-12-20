1 января можно будет провести весь день в кино: сразу три кассовых сказки выйдут на экраны одновременно

Кажется, любовь российского кино к сказкам в этом году переросла в настоящий бум. Если раньше премьеры подобных картин аккуратно распределяли по календарю, давая каждой возможность засиять, то теперь ситуация кардинально изменилась.

Наступающий киногод начинается с небывалого события: уже 1 января зрителям, похоже, придётся делать нелёгкий выбор. В один день на большие экраны выходит сразу три новых сказочных фильма. Очевидно, студии решили, что за длительные праздники люди успеют посмотреть все релизы.

«Буратино»

Фильм «Буратино» предлагает свежий взгляд на классическую сказку Алексея Толстого и культовую советскую экранизацию. История начинается с одинокого папы Карло, в руках которого оживает деревянная кукла.

Волшебный ключ дарит мастеру шумного и непоседливого сына. Жизнерадостный Буратино быстро понимает, что он не такой, как все. Это открытие рождает в нём главное желание — перестать быть деревянной игрушкой и стать настоящим, живым мальчиком.

Чтобы доказать свою любовь отцу, Буратино отправляется в большое и опасное путешествие. Его путь полон встреч: здесь и куклы из театра — романтичный Пьеро и изящная Мальвина, и хитрые мошенники, и грозный хозяин кукол Карабас-Барабас.

Роль главного героя исполнит Виталия Корниенко. Актриса не наденет «деревянный костюм» — её образ будет создан с помощью компьютерной графики. А движения и эмоции Виталии перенесут в цифровой мир с помощью специального костюма с датчиками захвата движения.

Создатели обещают, что знакомые персонажи предстанут в новом свете. А культовые песни из фильма 1975 года обретут в этой экранизации современное звучание, создавая связь между поколениями.

«Чебурашка 2»

Продолжение самой кассовой истории в российском прокате. Режиссёр Дмитрий Дьяченко и его команда снова взялись за дело, чтобы рассказать новую главу в «Чебурашке 2».

Прошёл год с тех пор, как Гена и Чебурашка обрели дом и семью. Они живут счастливо, но, как и любой растущий ребёнок, Чебурашка начинает проявлять характер. Его шалости иногда приводят к неожиданным последствиям.

Например, во время пышного дня рождения Сони на природе его проделки срывают праздник. В результате Чебурашка, сама Соня и её брат Гриша оказываются в бегах и находят убежище в горах, где их ждёт удивительная встреча.

Но главная угроза приходит извне. Герои узнают, что на месте их уютного дома хотят построить огромный парк развлечений. Теперь им снова придётся объединиться с друзьями, чтобы спасти своё жилище.

Кроме того, зрителей ждут тёплые и важные откровения: они наконец узнают больше о прошлом самого Чебурашки, а также о том, какой была жизнь Гены и его покойной жены Любы.

«Простоквашино»

Полнометражка «Простоквашино» — это новая, «живая» версия знаменитой мультипликационной саги. Режиссёром проекта выступил Сарик Андреасян.

Судя по первым кадрам, фильм будет бережно следовать духу оригинала. За основу взята история из первой части трилогии, «Трое из Простоквашино». Однако в трейлере мелькнул и эпизод, знакомый по второй серии — семья Дяди Фёдора отправляется в отпуск, что сразу навевает воспоминания о «Каникулах в Простоквашино».

Роль самого Дяди Фёдора исполнил Роман Панков. Образ почтальона Печкина воплотил Иван Охлобыстин, а родителей мальчика сыграли любимые актёры Андреасяна — Павел Прилучный и Лиза Моряк.

Голосами знаменитых животных стали тоже известные артисты. Пса Шарика озвучил Павел Деревянко, а за интонации кота Матроскина отвечает Антон Табаков, сын легендарного Олега Табакова.

