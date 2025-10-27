Меню
Киноафиша Фильмы Сумерки. Сага. Затмение Расписание сеансов Сумерки. Сага. Затмение, 2010 в Алматы

Расписание сеансов Сумерки. Сага. Затмение, 2010 в Алматы

OPEN CINEMA ALMATY г. Алматы, ул. Жандосова 58/1, 3 этаж (вход со стороны Айманова)
19:50 от
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Спрингстин. Избавь меня от небытия
Спрингстин. Избавь меня от небытия
2025, США, драма
