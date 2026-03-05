Меню
Мама
Расписание сеансов Мама, 2026 в Актобе
Расписание сеансов Мама, 2026 в Актобе
Kinopark 7 Keruencity
г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, KZ
20:00
от 3500 ₸
22:00
от 3500 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
Рецензия
Отзывы
2025, США, биография, драма
Виновата любовь
Отзывы
2024, Канада / США, комедия, мелодрама
