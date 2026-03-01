Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Крик 7 Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Жезказгане

Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Жезказгане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Крик 7»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx Golden Family г. Жезказган, бульв. Гарышкерлер, 41
2D, RU
23:10 от 2000 ₸ 00:10 от 2000 ₸
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Прекрасное далеко не будет ко мне жестоко: как сложились судьбы героев «Приключений Электроника»
Даже Стивен Кинг подсел на этот сериал уже со 2 серии: не зря он считается скрытой жемчужиной Apple TV
Новый хит Prime Video «56 дней» мигом залетел в топы: и вот еще 3 сериала с такой же напряженной атмосферой
Этот клоун даже страшнее Пеннивайза, но бояться его осталось недолго: что будет с Артом в «Ужасающем 4»
Фанаты будут рыдать в декабре в кино: вот кто погибнет в самом начале новых «Мстителей»
В США пересняли датский хит и получилось куда лучше: в мрачном «Убийстве» поменяли даже финал
Секретный эпизод «Первого отдела» выйдет еще до финала: Брагин столкнется с настоящим преступником
«Случится развязка всех конфликтов»: что будет в 3 сезоне «Золотого дна» — долгожданном финале семьи Градовых
Этот сериал считают культовым миллионы зрителей по всем миру, но не Тарантино: «Невыносимо тоскливо и скучно»
Среди восьми сезонов «Игры престолов» только один — идеальный: и это не шестой, и даже не третий с Красной свадьбой
Этот российских сериал «уделал» по рейтингам даже «Невского» и «Первый отдел»: и в нем тоже снимается Васильев
У бабушки из «Трех котов» есть фирменный рецепт королевской ватрушки: готовить просто, а аромат — на весь дом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше