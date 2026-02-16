Меню
Киноафиша
Усть-Каменогорск, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Ограбление в Лос-Анджелесе
Расписание сеансов Ограбление в Лос-Анджелесе, 2026 в Усть-Каменогорске
Расписание сеансов Ограбление в Лос-Анджелесе, 2026 в Усть-Каменогорске
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Расписание сеансов в городе Семей
Сегодня
16
Завтра
17
ср
18
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Rabbit Cinema
г. Семей, улица Бозтаева, 44/2, 1 этаж, Rabbit Cinema
2D, RU
21:30
от 1600 ₸
23:25
от 4000 ₸
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Не «Невский», а разборок не меньше: эти 3 российских сериала обойдут популярные проекты на раз-два
Так и не понял, за что этот российский сериал признали худшим детективом 2022-го: впервые глянул целиком – ставлю 7.5/10
Где найти атмосферу «Властелина колец» в 2026-м? В подборке 6 новых фэнтези про эльфов, демонов и пророчества
Не ремейк советского фильма «Руслан и Людмила»: в России снимут взрослую экранизацию любимой сказки Пушкина
Судьбы этих животных заслуживают отдельных фильмов: где нашли зверей для новинки проката «Красавица»
Все 5 серий не оторваться: советую крутой шведский детектив Netflix «Земля греха» 2026 года, который смотрится за один вечер
Когда обычные блины уже надоели: запишите французский рецепт от Реми из «Рататуя»
Вы точно истинный знаток легендарного фильма СССР «Москва слезам не верит», если ответите на вопросы по сюжету (тест)
Их смотрят больше двух раз, чтобы точно все понять: 3 сериала с рейтингами 7,8 и 8,1, где важна каждая деталь
«Эта лента — одна из самых дорогих»: отечественный фильм про Олимпийские игры, который хвалили критики, но обычные зрители его пропустили
Вы — истинный знаток Пушкина, если ответите на все вопросы о «Сказке о царе Салтане»: проверка знаний (тест)
Не смогла выдержать даже 20 минут этого фильма с Колесниковым: бюджет в 1 млрд спустили на полный провал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667