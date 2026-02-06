Меню
Фильмы
Бiр түп алма ағашы
Расписание сеансов Бiр түп алма ағашы, 2026 в Уральске
Расписание сеансов Бiр түп алма ағашы, 2026 в Уральске
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
6
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Бiр түп алма ағашы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Көркем
г. Уральск, просп. Евразия, 101, ТЦ «City Center»
2D, KZ
21:00
23:00
В прокате
Премьеры
Онлайн
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Бiр түп алма ағашы
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
