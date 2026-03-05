Меню
Киноафиша
Туркестан, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Ол сен емес
Расписание сеансов Ол сен емес, 2026 в Туркестане
Расписание сеансов Ол сен емес, 2026 в Туркестане
Билеты
О фильме
Расписание
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
5
Завтра
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ол сен емес»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza
г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, KK
22:20
от 3200 ₸
23:10
от 3200 ₸
2D, KZ
21:20
от 3200 ₸
22:10
от 3200 ₸
Prime Cinema
160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D, KZ
21:50
от 2900 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Скарлет
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
«Ешь, молись, люби» по-русски: 8 марта обязательно посмотрю драмеди «К себе нежно»
Первый же кадр из сериала «Бог войны» обрушил соцсети фанатов видеоигры: «Это похоже на косплей»
Сталкера ловили и опять не поймали: эту линию в 5 сезоне «Первого отдела» не поняли даже преданные фанаты
В России запретили: что приготовили создатели нового «Нюрнберга» с Расселом Кроу
Так над зрителями даже Netflix не издевается: так сколько же серий в турецком сериале «Между»
Если обожаете «Метод», то эти 3 российских сериала пропустить нельзя: везде детективы с необычным подходом
Для фанатов «Территории» НТВ — идеально: что стоит ждать от новинки-2026 «Большая земля»
4 турецких сериала, которые стоит посмотреть всем: личный топ Бурака Озчивита — «Великолепный век» тоже в списке
«Стремно сказать»: звезда «Аутсорса» и «Трассы» Данил Стеклов признался, какие фильмы пересматривал чаще всего — Балабанов в топе
Зрители думали, что спин-оффы по «Игре престолов» закончились, но нет: грядет самый грандиозный проект — в виде фильма
Если смешать «Джона Уика» и «Никто», то получится «Нормал»: смотрим трейлер грядущего хита с Оденкерком
Атмосфера СССР и сильный актерский состав: обожаю сериал «Березка» — никакого «мрачняка», а Усатова хороша
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667