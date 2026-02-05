Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Бiр түп алма ағашы Расписание сеансов Бiр түп алма ағашы, 2026 в Туркестане

Расписание сеансов Бiр түп алма ағашы, 2026 в Туркестане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Бiр түп алма ағашы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Prime Cinema 160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D
12:45 от 2400 ₸ 21:10 от 2900 ₸ 23:25 от 2900 ₸
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Бiр түп алма ағашы
Бiр түп алма ағашы
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Заклятие. Обряд реинкарнации
Заклятие. Обряд реинкарнации
2025, США / Канада, драма, ужасы, триллер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше