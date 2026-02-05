Меню
Не оставляй, мама!
Расписание сеансов Не оставляй, мама!, 2026 в Туркестане
Расписание сеансов Не оставляй, мама!, 2026 в Туркестане
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza
г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, KK
15:00
от 2800 ₸
19:00
от 3200 ₸
22:50
от 3200 ₸
2D, KZ
14:00
от 2800 ₸
18:00
от 3200 ₸
21:50
от 3200 ₸
Prime Cinema
160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D
14:15
от 2600 ₸
16:35
от 2600 ₸
18:55
от 2900 ₸
21:15
от 2900 ₸
23:35
от 2900 ₸
