Расписание сеансов Қолымнан ұста, 2026 в Туркестане

Расписание сеансов Қолымнан ұста, 2026 в Туркестане

Вся информация о фильме
Сегодня 29
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, KK
17:00 от 2800 ₸ 22:20 от 3200 ₸
2D, KZ
21:20 от 3200 ₸
Prime Cinema 160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D, RU
18:25 от 2900 ₸ 20:15 от 2900 ₸ 22:05 от 2900 ₸
