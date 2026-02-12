Меню
Фильмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Расписание сеансов Белдхэм. Проклятие ведьмы, 2024 в Туркестане
Расписание сеансов Белдхэм. Проклятие ведьмы, 2024 в Туркестане
Сегодня
12
Завтра
13
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza
г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, RU
00:00
от 2800 ₸
01:00
от 2800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
