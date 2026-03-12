Меню
Киноафиша Фильмы Чёрный двор в кино Расписание сеансов Чёрный двор в кино, 2026 в Темиртау

Расписание сеансов Чёрный двор в кино, 2026 в Темиртау

Сегодня 12
Премьера 3D г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, RU
16:00 от 2600 ₸ 20:00 от 2600 ₸ 22:25 от 2600 ₸
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Чёрный двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Yйлену оңай
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
