Меню
Киноафиша
Темиртау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Уволить Жору
Расписание сеансов Уволить Жору, 2026 в Темиртау
Расписание сеансов Уволить Жору, 2026 в Темиртау
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
19
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Уволить Жору»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Премьера 3D
г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, RU
20:20
от 2600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Железо
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Зачем Гелу Месхи переозвучили в «Берлинской жаре»: читатели «КиноАфиши» в бешенстве — «это ужасно»
«Ландыши», «Аутсорс», «Этерна» и даже Шурик там есть: кто забрал главные награды премии «Большая Цифра-2026»
Как возлюбленная Шибанова спасла жену Брагина из «Первого отдела»: вы могли не заметить этот момент
Этот фильм Андресяна заработал самый высокий рейтинг: драме о войне не могут простить только Прилучного и армянских женщин с филлерами
Это было много лет назад: почему Марат Башаров ушел из шоу «Ледниковый период», хотя был лидером
Неужели дождались: первый за 7 лет фильм по «Звёздным войнам» выйдет уже 22 мая — там и красавчик Педро Паскаль снимается
Ни триумфа на «Оскаре», ни статуса культового: 3 причины, почему «Хоббит» не повторил успех «Властелина колец»
Давно я так не хохотала: залпом посмотрела «Зомби-детектив» с рейтингом 9,1 — не ожидала такой лёгкости и милоты
Думала, обсуждать будут сюжет, а обсуждают Колесникова: 5 сезон «Первого отдела» стартовал шумно — актера обвинили в «легкой халтурке»
Такого во вселенной «Хищника» на экране еще не было: вот каких яутжа покажут в «Планете смерти 2»
Думала, что лучшие сериалы по типу «Бумажного дома» делает Испания, пока не открыла для себя Италию — посмотрела взахлеб эти 8 эпизодов
Горбатов, Пересильд и Бикович в новом фильме о Петре I: «Рождение империи» уже называют лучшей исторической драмой последних лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667