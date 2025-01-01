Меню
Киноафиша
Талдыкорган, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Все фильмы
Фильмы в прокате в Талдыкоргане
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Джунглилау
комедия
2025, Казахстан
0.0
Билеты
Битва за битвой
Революционер Леонардо ДиКаприо спасает свою дочь. Новый многообещающий фильм Пола Томаса Андерсона
криминал, драма, триллер
2025, США
8.0
Билеты
Таинственная девушка
комедия
2025, Казахстан
0.0
Билеты
Агент & Irbis
комедия, боевик
2025, Казахстан
0.0
Билеты
Большое смелое красивое путешествие
Волей судьбы герои Марго Робби и Колина Фаррелла вновь переживают ключевые события прошлого
приключения, драма, фэнтези, мелодрама
2025, США
5.0
Билеты
Сытый и голодный
драма, комедия, фэнтези
2025, Казахстан
0.0
Билеты
Тот самый
Хоррор о молодом спортсмене, которые познает цену славы и совершенства
ужасы, спорт
2025, США
5.0
Билеты
Долгая прогулка
Подростки участвуют в страшном соревновании на выносливость. Экранизация романа Стивена Кинга
ужасы
2025, США
7.0
Билеты
Нескромные
Две пары пробуют открытые отношения, но что-то идет не так. Неромантическая комедия, тепло принятая критиками
комедия
2025, США
6.0
Билеты
Альтер
Блестящий ученый обзаводится экзоскелетом и берется восстановить справедливость в футуристическом мире
боевик, фантастика
2025, Канада
5.0
Билеты
Пункт назначения: Смертельная игра
Чтобы связаться с погибшей возлюбленной, парень вместе с друзьями проводит ритуал и сталкивается с самой смертью
ужасы
2025, Новая Зеландия / Парагвай
3.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Формат сеанса
2D
KZ
RU
Жанр
боевик
драма
комедия
криминал
мелодрама
приключения
семейный
спорт
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
Применить
Все фильмы
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667