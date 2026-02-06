Меню
Фильмы
Убежище
Расписание сеансов Убежище, 2026 в Талдыкоргане
Атамекен cinema
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай-батыра, 54
2D
00:20
от 2000 ₸
2D, RU
17:05
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Заклятие. Обряд реинкарнации
Отзывы
2025, США / Канада, драма, ужасы, триллер
Рыбка унывака. Подводное приключение
Отзывы
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
