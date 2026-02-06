Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Заклятие. Обряд реинкарнации Расписание сеансов Заклятие. Обряд реинкарнации, 2025 в Талдыкоргане

Расписание сеансов Заклятие. Обряд реинкарнации, 2025 в Талдыкоргане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Заклятие. Обряд реинкарнации»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Атамекен cinema г. Талдыкорган, ул. Кабанбай-батыра, 54
2D
00:00 от 2000 ₸
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Заклятие. Обряд реинкарнации
Заклятие. Обряд реинкарнации
2025, США / Канада, драма, ужасы, триллер
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
«Леди Баг и Супер-кот» нагло копируют эти хиты турдизи: нашла 5 признаков плагиата — сходство 10 из 10
Вестерос будет праздновать его смерть: как закончится жизнь Эгга из «Рыцаря Семи Королевств»
Кто умнее – вы или Хюррем? Пройдите тест и узнайте вашу судьбу в гареме султана Сулеймана
Тарантино выбрал лучший фильм 2010-х: «Интерстеллар» и «Начало» мимо — у Нолана выделил другую ленту
Мама-Кошка из «Трех котов» не покупает сырные палочки в забегаловках: готовит дома за 15 минут — рецепт
От создателей «Фишера», но история иная: вот почему я жду фильм «Тальков» — точно будет хитом
О Шурике и Доценте слышали все, а что насчет их полных имен: сложный тест для настоящих знатоков советских фильмов
В истории про Пиноккио не было никакого Дуремара: откуда он взялся в «Буратино»? Ответ нашли в биографии Толстого
Осторожно, это очень смешной тест: угадайте, из какого советского фильма эти корявые фразы из онлайн-переводчика
Культовый фильм Рязанова основан на реальных событиях: не догадаетесь, о каком хите речь, ведь сюжет кажется выдумкой
«Невский» — в пролете уже через минуту: 5 детективов от того же сценариста, которые смотрятся на одном дыхании
На все 6 вопросов ответят только те, кто пересмотрел «Любовь и голуби» больше 10 раз: проверьте себя, я споткнулась на втором же
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше