Киноафиша Фильмы Горничная Расписание сеансов Горничная, 2025 в Талдыкоргане

Расписание сеансов Горничная, 2025 в Талдыкоргане

Расписание сеансов в городе Жаркент

Сегодня 9
Zharkent Cinema г. Жаркент, ул. Пушкина, 10
2D, RU
20:40 от 2000 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
