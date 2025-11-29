Меню
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Семее

Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Семее

Rabbit Cinema г. Семей, улица Бозтаева, 44/2​, 1 этаж, Rabbit Cinema
2D, RU
11:00 от 1600 ₸ 13:20 от 1600 ₸ 15:00 от 3000 ₸ 15:10 от 1600 ₸ 17:00 от 1600 ₸ 19:10 от 1600 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Злая. Часть 2
Злая. Часть 2
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Сожалею о тебе
Сожалею о тебе
2025, Германия / США, драма
Bayguys
Bayguys
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Шәй в большом городе
2025, Казахстан, комедия
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Бессмертный: Кровавая дорога домой
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
