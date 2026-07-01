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На деревню дедушке 2
Расписание На деревню дедушке 2 (2026) в Щучинске на сегодня
Расписание На деревню дедушке 2 (2026) в Щучинске на сегодня
На деревню дедушке 2
Юрий Стоянов конкурирует с Федором Добронравовым за внимание внука
комедия, семейный
2026 / Россия
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Расписание сеансов в городе Кокшетау
Завтра
17
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Kinoplexx 6 Rio
г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио»
2D, RU
11:20
от 2400 ₸
14:50
от 2800 ₸
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Живая ярость
Отзывы
2025, Гонконг / США / Китай, боевик, криминал, триллер
Сансыз Бай
Отзывы
2026, Россия, комедия
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