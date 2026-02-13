Меню
Киноафиша
Фильмы
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 2025 в Щучинске
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Grand 3D
г. Щучинск, ул. Едомского, 21В
2D, RU
19:15
от 3000 ₸
20:45
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рыбка унывака. Подводное приключение
Отзывы
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
