Фильмы в прокате в Павлодаре
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Битва за битвой
Революционер Леонардо ДиКаприо спасает свою дочь. Новый многообещающий фильм Пола Томаса Андерсона
криминал, драма, триллер
2025, США
8.0
Билеты
Таинственная девушка
комедия
2025, Казахстан
0.0
Билеты
Агент & Irbis
комедия, боевик
2025, Казахстан
0.0
Билеты
Большое смелое красивое путешествие
Волей судьбы герои Марго Робби и Колина Фаррелла вновь переживают ключевые события прошлого
приключения, драма, фэнтези, мелодрама
2025, США
5.0
Билеты
Сытый и голодный
драма, комедия, фэнтези
2025, Казахстан
0.0
Билеты
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Новая часть популярной аниме-франшизы о борьбе со смертоносными монстрами
боевик, приключения, анимация
2025, Япония
9.0
Билеты
Тот самый
Хоррор о молодом спортсмене, которые познает цену славы и совершенства
ужасы, спорт
2025, США
5.0
Билеты
Зверопоезд
Хитроумный енот спасает домашних зверей от мстительного барсука
боевик, анимация, комедия
2025, Франция
6.0
Билеты
Нескромные
Две пары пробуют открытые отношения, но что-то идет не так. Неромантическая комедия, тепло принятая критиками
комедия
2025, США
6.0
Билеты
Альтер
Блестящий ученый обзаводится экзоскелетом и берется восстановить справедливость в футуристическом мире
боевик, фантастика
2025, Канада
5.0
Билеты
Синий кит
драма, триллер
2025, Казахстан
0.0
Билеты
Пункт назначения: Смертельная игра
Чтобы связаться с погибшей возлюбленной, парень вместе с друзьями проводит ритуал и сталкивается с самой смертью
ужасы
2025, Новая Зеландия / Парагвай
3.0
Билеты
Все фильмы
