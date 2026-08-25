Зачем я солю воду перед стиркой махровых полотенец? Раньше стояли колом, а теперь мягкие как перышко 

Попробуйте один раз и не узнаете свои полотенца.

Со временем даже хорошие махровые полотенца могут превратиться почти в наждачную бумагу. Особенно это заметно после многочисленных стирок — ворс становится жестким, приминается, а само полотенце уже совсем не хочется прикладывать к лицу. У меня такая история случилась сразу с несколькими комплектами, и выбрасывать их из-за одной только жесткости было жалко.

Почему полотенца становятся жесткими

Причин может быть несколько. В волокнах постепенно остаются частицы стирального средства, а жесткая вода добавляет свои минеральные отложения. Не помогает и привычка щедро лить кондиционер — на махровой ткани он способен создавать налет, из-за которого полотенце хуже впитывает воду.

Поэтому я решила попробовать максимально простой способ — обычную поваренную соль.

Как приготовить соляной раствор

Никаких сложных пропорций здесь нет. На 1 литр теплой воды беру 3–4 столовые ложки соли и хорошо размешиваю, чтобы кристаллы растворились.

Важно: полотенца к этому моменту должны быть уже постираны. Соленая вода здесь не заменяет обычную стирку, а используется как дополнительный этап.

Замачиваю на час

Чистые полотенца полностью погружаю в раствор и оставляю примерно на 60 минут. Если вещей несколько, воды нужно столько, чтобы ткань свободно находилась в емкости, а не была плотно утрамбована.

Такое замачивание помогает избавиться от части остатков моющих средств, которые могут задерживаться между волокнами и делать махру более жесткой.

Главное — хорошо прополоскать

Через час полотенца обязательно тщательно прополаскиваю в чистой воде. Этот этап пропускать не стоит — оставшаяся в ткани соль нам совершенно ни к чему.

После этого полотенца можно высушить привычным способом. Перед сушкой я еще несколько раз энергично встряхиваю каждое — ворс расправляется, и ткань получается приятнее на ощупь.

Что еще важно

Этот способ не превратит очень старое и изношенное полотенце в новое. Но если проблема появилась именно после многочисленных стирок, простое солевое замачивание может заметно улучшить ситуацию.

А чтобы жесткость не возвращалась слишком быстро, я стараюсь не перебарщивать с порошком и не использовать слишком много кондиционера. Иногда самый простой уход оказывается эффективнее целой полки специальных средств.