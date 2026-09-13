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Киноафиша Про жизнь Забытая слива из 80-х теперь тренд сезона у дачников: дерево небольшое, а плодов — целые ведра

Забытая слива из 80-х теперь тренд сезона у дачников: дерево небольшое, а плодов — целые ведра

Проверено редакцией
Забытая слива из 80-х теперь тренд сезона у дачников: дерево небольшое, а плодов — целые ведра

Опытные огородники снова сажают мирабель.

Ещё несколько десятилетий назад небольшие жёлтые сливы можно было встретить на многих дачных участках. Со временем садоводы стали чаще выбирать крупноплодные сорта, и мирабель постепенно оказалась в тени.

Сейчас интерес к ней возвращается: дерево не занимает много места, а в хороший сезон буквально гнётся под тяжестью плодов.

Что такое мирабель

Мирабель относится к европейским сливам и обычно растёт в виде небольшого дерева высотой примерно от 2,5 до 4 метров. Весной оно покрывается белыми цветами, а ближе к концу лета на ветках созревают круглые плоды золотисто-жёлтого оттенка.

Полностью созревшие сливы можно есть прямо с дерева. Из урожая также готовят джемы, варенье и компоты, используют плоды для выпечки.

Уход за деревом

Для мирабели не нужны какие-то особые приёмы ухода. Лучше всего она чувствует себя на солнечном месте, где есть плодородная почва с хорошим отводом лишней влаги.

После посадки уход в основном сводится к обычным садовым процедурам. В засушливую погоду дерево поливают, периодически удаляют повреждённые и больные ветки, следят за появлением вредителей.

Что учесть перед посадкой

Мирабель может заинтересовать владельцев небольших участков, которым хочется получить сладкий урожай с относительно компактного дерева. Ещё один плюс — плоды подходят и для еды, и для переработки.

Однако выбирать саженец только по внешнему виду или обещаниям продавца не стоит. Для регионов с холодными зимами особенно важно заранее узнать, насколько конкретный сорт устойчив к морозам.

Если сорт подходит для местного климата, а дерево получает достаточно солнца и растёт на участке без застоя воды, мирабель способна ежегодно давать хороший урожай.

Фото: ChatGPT
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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