Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы

Этот способ далеко не все знают.

Многие люди кладут хлеб в пакет или хлебницу, но уже через пару дней он начинает черстветь или покрываться плесенью. Как объяснила эксперт Роскачеству, замдиректора по развитию ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности Олеся Савкина, срок свежести зависит не только от качества продукта, но и от условий хранения.

Ошибки в хранении

Хлебницу не стоит ставить возле плиты, батареи или окна: перепады температуры и влажности ускоряют появление плесени. Полиэтиленовый пакет тоже нежелателен — внутри скапливается влага, создавая подходящую среду для грибка.

Лучше использовать бумажную упаковку, льняной мешочек или холщовую ткань. В таком материале хлеб сохраняет воздухопроницаемость и дольше остаётся свежим.

Холодильник и морозилка

Холодильник помогает продлить срок хранения хлеба: при низкой температуре он может оставаться без плесени до двух недель. Правда, мякиш быстрее теряет мягкость.

Для длительного хранения лучше подходит морозильная камера. При температуре около –18 градусов хлеб сохраняет свойства до шести месяцев. Размораживать его рекомендуется только один раз — повторная заморозка ухудшает качество продукта.

Почему хлеб быстро портится

Иногда причина плесени скрывается не в самом хлебе, а в помещении. Споры грибка могут находиться на кухонных поверхностях, в холодильнике или внутри хлебницы. Если продукт портится слишком быстро, стоит провести уборку и устранить возможные источники загрязнения.

Ржаной хлеб обычно хранится дольше пшеничного благодаря повышенной кислотности, которая замедляет развитие микроорганизмов. Однако при неправильных условиях он тоже может испортиться.

Оптимальные условия для хранения хлеба — сухое тёмное место с температурой около 20–25 градусов и влажностью не выше 70%.

Идеальный вариант: хранить хлеб в мешочке из льна или другой плотной натуральной ткани. Такой вариант не требует постоянной замены: достаточно время от времени стирать мешок, хорошо просушивать и проглаживать его.

Готовые хлебные мешочки продаются в магазинах, но при желании их легко сделать самостоятельно. Ткань позволяет хлебу сохранять естественный воздухообмен, поэтому он меньше отсыревает и дольше остаётся мягким.