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Киноафиша Про жизнь Возиться с чебуреками уже не модно: кладу фарш на лаваш — 20 минут, и гора вкусностей готова

Возиться с чебуреками уже не модно: кладу фарш на лаваш — 20 минут, и гора вкусностей готова

Проверено редакцией
Киноафиша

Идеальный рецепт для тех, кто экономит свое время.

Когда хочется чего-нибудь мясного и хрустящего, но совершенно не хочется возиться с тестом, этот способ очень выручает. Никакой долгой лепки и раскатки — нужен обычный тонкий лаваш.

Что понадобится

  • 3–4 листа тонкого лаваша
  • 400–500 г мясного фарша
  • 1–2 луковицы
  • соль
  • черный перец
  • немного растительного масла
  • 2–3 ст. л. холодной воды, если фарш суховат

Лук лучше очень мелко нарезать или измельчить вместе с мясом. Так начинка получится сочнее и будет готовиться равномернее.

Начинку распределяют очень тонко

Лаваш нужно разрезать на одинаковые квадраты или круги. На каждый кусочек кладут примерно столовую ложку фарша и распределяют его тонким слоем, оставляя немного свободного места по краям.

Края слегка смачивают водой, сверху накрывают вторым кусочком лаваша и хорошо прижимают. В результате получается практически ленивый чебурек — ничего не нужно защипывать и раскатывать.

И вот здесь есть главный секрет: не стоит класть слишком много мяса. Толстый слой может не успеть приготовиться, пока лаваш уже станет румяным.

На все про все — около 20 минут

Такие заготовки обжаривают на сковороде с небольшим количеством масла до румяной корочки. Лаваш быстро становится хрустящим, а мясная начинка остается сочной.

При уже размороженном фарше весь процесс действительно можно уложить примерно в 20 минут.

Получается отличный вариант для быстрого ужина: по вкусу напоминает чебурек, а возни с тестом практически нет. Иногда именно такие ленивые рецепты и становятся любимыми — потому что вкусно, быстро и без горы муки на кухне.

Фото: Киноафиша
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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