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Киноафиша Про жизнь У японок не бывает беспорядка: 3 принципа быстрой уборки, с которой дома будет всегда чисто 

У японок не бывает беспорядка: 3 принципа быстрой уборки, с которой дома будет всегда чисто 

Проверено редакцией
У японок не бывает беспорядка: 3 принципа быстрой уборки, с которой дома будет всегда чисто

Один раз попробовала и теперь делаю так постоянно.

Японская уборка, которую нам пытаются продать как магию, на самом деле — жёсткая система. И она работает не потому, что японцы аккуратнее, а потому что у них другой подход: они убираются не от грязи, а от вещей. Освободить пространство, а потом уже мыть — вот логика, которая переворачивает мозг.

Главный принцип — убираться по категориям, а не по комнатам. Собрать всю одежду из дома в одну кучу — из шкафа, с кресел, с антресолей. Именно в этот момент становится стыдно за количество купленного. И задать себе один вопрос: приносит ли это радость? Если нет — выкинуть, отдать, продать. Без жалости. Сначала избавляются от одежды, потом от книг и бумаг, а трогательные безделушки оставляют на потом — к ним сложнее подступиться, но рука уже набита.

Второй принцип — перестать складывать вещи стопками. Вместо этого сворачивать их в рулоны и ставить вертикально. Футболки, джемперы, полотенца — всё встаёт рядами, как книги. Не падает, не мнётся, и видно каждую вещь. Утром не надо перерывать полку — просто берёшь и идёшь.

Третий принцип — не пускать хлам обратно в дом. Не брать рекламные брошюры, не хранить пакеты, не тащить сувениры «за компанию». Если вещь не используется и не радует — она мусор. И эмоциональная привязка — не повод её держать.

В основе всего этого — простота. Чем меньше вещей, тем легче убираться. И тем легче жить. Не надо драить квартиру часами — достаточно убрать то, что мешает дышать.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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