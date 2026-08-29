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Киноафиша Про жизнь Сковородка больше не годится для жарки? Вот 4 идеи, куда ее пристроить дома и на даче

Сковородка больше не годится для жарки? Вот 4 идеи, куда ее пристроить дома и на даче

Проверено редакцией
Сковородка больше не годится для жарки? Вот 4 идеи, куда ее пристроить дома и на даче

Можно даже смастерить часы!

Сковородка с поцарапанным покрытием или кривым дном уже не годится для готовки, но это не значит, что ей прямая дорога в мусор. Если ручка и корпус еще целы, старую утварь можно использовать совсем иначе.

Сделать настенные часы

Круглая форма уже почти готовый циферблат. В центре достаточно просверлить отверстие под часовой механизм, нанести или приклеить цифры и закрепить стрелки.

Особенно эффектно смотрятся старые чугунные или металлические сковородки с потертостями — получается декор в стиле лофт или ретро.

Превратить в кашпо

Неглубокую сковородку можно использовать для суккулентов, пряных трав или небольших цветов. На дне желательно сделать несколько отверстий для отвода воды, а внутрь насыпать дренаж и грунт.

Такое кашпо удобно поставить на дачной веранде или подвесить за ручку.

Сделать органайзер

Сковородка без антипригарного покрытия может стать необычным магнитным органайзером. На нее крепят записки, списки покупок, фотографии и мелкие напоминания с помощью магнитов.

Можно повесить такую «доску» на кухне или в прихожей — и ничего не потеряется.

Использовать в саду как кормушку

Старую сковородку можно закрепить на пне или устойчивой подставке и насыпать в нее корм для птиц. Главное — выбрать место, защищенное от сильного дождя, и регулярно очищать поверхность от остатков еды.

Для готовки такая посуда уже не пригодится, зато в хозяйстве еще вполне может послужить. Иногда достаточно взглянуть на привычную вещь немного по-другому — и выбрасывать ее уже не захочется.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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