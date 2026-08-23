Психологический тест: узнайте за 30 секунд свой главный подсознательный страх (7 вопросов отделяют вас от правды)

Иногда мы прекрасно понимаем, чего боимся, — высоты, одиночества, перемен или, например, оказаться в центре всеобщего внимания. А иногда тревога прячется глубже и проявляется совсем не там, где мы ожидаем.

В этом тесте всего 7 вопросов — отвечайте быстро, не раздумывая над каждым вариантом слишком долго. Уже через полминуты узнаете, какой страх может сильнее остальных влиять на ваши решения и реакции. Конечно, воспринимать результат как психологический диагноз не стоит — зато это отличный повод немного лучше присмотреться к себе.