Принц или крестьянка? Ответьте на 8 вопросов и узнайте, кем вы были в прошлой жизни (тест)

Вы когда-нибудь чувствовали, что родились не в своё время? Или что ваша душа помнит что-то, чего вы никогда не переживали?

Вдруг тянет к роскоши и власти, хотя в этой жизни вы скромный офисный работник. Или, наоборот, вам претят высокие статусы, а душа стремится к простоте и свободе. А может, вы ощущаете странную связь с ремёслами, войной или искусством — и не можете объяснить, откуда это взялось.

Возможно, это не просто фантазии. Возможно, это память о прошлой жизни. И в ней вы могли быть кем угодно — знатным вельможей, безвестным ремесленником, странствующим философом или даже тем, кого история обошла стороной.

Ответ на этот вопрос скрыт в 8 простых вопросах, которые помогут приоткрыть завесу. Не ищите логику, доверяйте первому импульсу — и вы узнаете, какую роль вы играли в прошлом воплощении. Готовы заглянуть в свою собственную историю?