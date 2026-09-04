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Киноафиша Про жизнь Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы

Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы

Проверено редакцией
Киноафиша

Новинка пока еще на этапе тестирования.

Привычный плацкарт может измениться до неузнаваемости. Вместо открытых полок с соседями пассажиры получат небольшие индивидуальные пространства, больше похожие на мини-кабины.

Что такое габарит «Т»

Основой для новых вагонов станет увеличенный габарит «Т». Такие составы шире стандартных на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра. За счёт дополнительных сантиметров внутри можно сделать больше места для пассажиров.

В РЖД сейчас изучают российский и зарубежный опыт и рассматривают несколько вариантов нового формата.

У каждого пассажира — своя капсула

Главная особенность будущего вагона — индивидуальные капсулы вместо привычных открытых секций.

Предполагается, что внутри будут:

  • собственный столик;
  • розетка и USB-разъёмы;
  • индивидуальное освещение;
  • место для хранения вещей;
  • дополнительная шумоизоляция.

То есть во время ночной поездки можно будет закрыться от окружающих, спокойно поспать или посмотреть фильм, не разделяя всё пространство с соседями.

По предварительному проекту такой вагон сможет перевозить до 56 пассажиров.

Обычный плацкарт тоже станет удобнее

При этом полностью отказываться от привычного формата РЖД не собирается. Капсульные вагоны рассматриваются как дополнительный вариант прежде всего для ночных маршрутов.

Параллельно разрабатывается новый плацкарт в том же габарите «Т». Там обещают увеличить длину полок и сделать проходы просторнее. Для высоких пассажиров это особенно приятная новость.

Когда появятся новые вагоны

Первые купейные вагоны увеличенного габарита уже проходят испытания. Ожидается, что они появятся на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом, а при успешных испытаниях следующим этапом могут стать капсульные составы.

Пока это всё ещё планы, но направление выглядит любопытно. Возможно, совсем скоро поездка в плацкарте будет ассоциироваться не с занавеской между полками, а с собственной маленькой каютой, где наконец можно нормально выспаться.

Фото: Киноафиша
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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