Обязательно кладу пуговицу в холодильник — особенно на даче: теперь все мои соседи делают так же

Соседи по даче сначала крутили пальцем у виска, когда увидели мой стакан с водой и пуговицей в морозилке. Теперь сами так делают. И я не удивляюсь, потому что однажды этот лайфхак спас меня от ужина, который мог закончиться больницей.

Почему я перестала верить холодильнику

Всё началось с того, что мы уехали с дачи на неделю. Приезжаем — холодильник гудит, морозилка полна пельменей и мяса. Я решила сварить суп, и муж сказал: «Мясо какое-то странное на вкус». Я не придала значения, подумала, просто показалось. Ночью мы оба не спали — животы крутило так, что я вспомнила все грехи.

Оказалось, пока нас не было, свет выключали. И не раз. Продукты размораживались, потом снова замерзали. А мы их съели. С тех пор я ищу способы обмануть систему.

Как работает пуговичный тест

Беру пластиковый стаканчик из-под сметаны, наливаю воды наполовину, ставлю в морозилку. Когда вода превращается в лёд, кладу сверху обычную пуговицу. Не приклеиваю, не вмораживаю — просто кладу.

Теперь проверяю по возвращении. Пуговица всё ещё сверху — значит, морозилка работала без перебоев. Но если она оказалась на дне или внутри льда — ясно, что продукты таяли. Такой тест показывает, даже если холодильник снова замёрз, и внешне всё выглядит нормально.

Соседи теперь делают так же

Сначала соседи крутили у виска: «Пуговица? Ты что, гадаешь на ней?». Когда я объяснила, один из них полез в морозилку и проверил свой лёд. Говорит: «А у меня пуговица на дне». И выкинул три пакета с пельменями — они уже были с характерным запахом. Через неделю он сказал: «Спасибо, теперь у меня тоже в морозилке пуговица живёт». У нас на даче теперь все стаканы с водой стоят — это наш общий дачный код.