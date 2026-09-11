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Киноафиша Про жизнь Не выбрасывайте старые ящики и ковры: из них можно сделать удобную дорожку для дачи

Не выбрасывайте старые ящики и ковры: из них можно сделать удобную дорожку для дачи

Проверено редакцией
Киноафиша

И тратить кучу денег не придется.

После дождя дорожки между грядками превращаются в сплошную грязь, а покупать плитку для всего участка готовы далеко не все. Оказывается, решить проблему можно буквально из того, что обычно отправляется в сарай или на выброс.

Что понадобится

Для такой дорожки можно использовать старые перфорированные пластиковые ящики и плотные куски синтетического ковра. Такой материал обходится очень дешево, а ненужным вещам наконец находится полезное применение.

Пластиковые модули становятся основой покрытия, а ковровая ткань помогает сделать дорожку более комфортной. В результате получается достаточно практичный вариант для проходов между грядками — особенно там, где после дождей постоянно появляются лужи и грязь.

Как сделать дорожку

Сначала нужно определить место будущей дорожки и подготовить основание. Затем пластиковые ящики укладывают так, чтобы они образовали ровное покрытие, после чего сверху используют плотную ковровую ткань.

Главный плюс такого решения — доступность материалов. Не придется покупать бетон или большое количество тротуарной плитки, а старые вещи не будут годами лежать без дела.

Почему идея заслуживает внимания

Деревянные настилы на даче быстро страдают от влаги, а полноценная дорожка из плитки может обойтись недешево. Самодельное покрытие из старых материалов выглядит куда бюджетнее и помогает содержать участок в порядке.

Конечно, превращать каждый кусок старого хлама в строительный материал необязательно. Но пластиковые ящики и ненужный синтетический ковер вполне могут получить вторую жизнь — и заодно спасти ваши ноги от очередного путешествия по дачной грязи.

Фото: Киноафиша
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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