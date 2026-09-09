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Киноафиша Про жизнь Не ношу ковёр в химчистку: от пятен спасает копеечная приправа из кухонного шкафа

Не ношу ковёр в химчистку: от пятен спасает копеечная приправа из кухонного шкафа

Проверено редакцией
Не ношу ковёр в химчистку: от пятен спасает копеечная приправа из кухонного шкафа

Об этом методе знают не все.

Даже при регулярном уходе ковровое покрытие со временем теряет первоначальный вид. В ворсе скапливаются пыль, посторонние запахи и загрязнения. Вернуть ковру более аккуратный вид между основательными чистками можно с помощью простого домашнего средства — настоя лаврового листа.

Приготовление

Для раствора понадобится 8–10 лавровых листьев и около 500 мл горячей воды. Листья заливают, накрывают ёмкость крышкой и оставляют настаиваться на 30–40 минут. Затем жидкость нужно процедить, чтобы остатки листьев не попали на ковёр.

Использовать настой можно только после полного остывания.

Обработка

Перед процедурой поверхность тщательно очищают пылесосом. Затем мягкую губку или тканевую салфетку слегка смачивают в настое и хорошо отжимают. Важно не мочить ковёр полностью — достаточно аккуратно пройтись по ворсу небольшими участками по направлению его расположения.

Если есть застарелое пятно, к нему можно приложить влажную салфетку на несколько минут. После размягчения загрязнение осторожно удаляют губкой, двигаясь от краёв к середине. Сильное трение лучше исключить: оно может повредить структуру ворса.

После обработки ковёр оставляют высыхать в хорошо проветриваемом помещении. Пока покрытие влажное, лучше по нему не ходить — примятый ворс быстрее собирает пыль.

Когда нужно быть осторожнее

С деликатными покрытиями стоит обращаться аккуратно. Ковры из шерсти, вискозы, шёлка, а также изделия с нестойким окрашиванием перед обработкой лучше проверить на небольшом незаметном участке.

Настой лаврового листа не заменяет профессиональную чистку, но хорошо подходит для регулярного ухода.

Фото: ChatGPT
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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