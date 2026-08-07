Мои ногти выглядят ухоженно даже без маникюра: секрет в зубной пасте — кутикула в порядке

Если не успеваете в салон, этот лайфхак приходит на помощь.

Я, редактор «Киноафиши» Ксения Беловицкая, никогда бы не подумала, что зубная паста может заменить мне дорогой маникюрный баф.

У меня нет времени на наращивание и гель-лак, а голые ногти выглядят уставшими уже через пару дней. Однажды в ванной я случайно схватила зубную щётку вместо пилочки и поняла: я знаю, что сейчас сделаю. И не прогадала.

Секрет в том, что в зубной пасте есть мягкие абразивы, которые работают как полировочная паста. Никакой магии, просто химия. Она счищает налёт и желтизну, возвращая ногтям здоровый блеск. Особенно хорошо это видно после лета, когда руки много времени проводят на солнце и в земле.

Что я делаю

Беру немного пасты — буквально с горошину. Наношу её на сухие чистые ногти. И начинаю втирать старой зубной щёткой круговыми движениями. Важно не давить, не тереть до покраснения — это не генеральная уборка. Аккуратно, мягко, как будто вы чистите зубы, только в десять раз нежнее.

Оставляю пасту на пару минут. Полощу руки тёплой водой. И вижу результат: ногти становятся заметно светлее, глаже, даже кутикула выглядит ухоженнее. Без лака, без бафа, без походов в салон.

С какими нюансами я столкнулась

Паста должна быть белой, без красителей. Гели и полоски с мятным эффектом не подходят, они могут дать раздражение. Щётка — мягкая, детская или с пометкой sensitive. И не делайте это чаще раза в неделю, иначе истончите ногтевую пластину.

Когда я впервые попробовала этот трюк, муж спросил: «Ты что, в салон сходила?» А я просто почистила ногти пастой. Теперь я хожу с чистыми, ухоженными руками без покрытия и ни капли не комплексуют. Если у вас нет времени на маникюр, но есть желание выглядеть аккуратно — попробуйте. Это бесплатно, быстро и, что важно, реально работает.