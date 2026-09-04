Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет»

Бетонирование столба сплошным слоем кажется надёжным решением, но на влажной глинистой почве такая конструкция может пострадать от перепадов температур. Зимой вода в грунте замерзает и расширяется, а весной земля оттаивает неравномерно. Из-за этого опоры со временем начинают смещаться и наклоняться.

Один из вариантов установки забора без бетона — бутование щебнем.

Инструкция

В подготовленную яму устанавливают металлический столб, выравнивают его по вертикали и постепенно заполняют пространство вокруг щебнем. Материал насыпают слоями примерно по 15–20 см, каждый из которых тщательно трамбуют.

В результате вокруг опоры получается плотная и одновременно водопроницаемая масса, которая хорошо удерживает столб.

Преимущества способа

В отличие от бетона, щебень не образует вокруг столба сплошной монолит. Вода свободнее проходит через засыпку, поэтому воздействие промерзающего грунта может быть меньше.

Метод чаще используют для лёгких ограждений — сетки, штакетника и некоторых секционных конструкций. Однако многое зависит от типа грунта и нагрузки на забор.

Условия

Если установить столб слишком мелко или плохо уплотнить щебень, устойчивости это не добавит. При монтаже учитывают высоту забора, характеристики почвы и глубину промерзания.

Для массивных ворот, высоких глухих секций и особенно сложного грунта могут потребоваться другие решения, например винтовые сваи.