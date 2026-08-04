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Из шпрот и манки получаются нежнейшие котлеты: традиционное блюдо Карелии на обед и ужин

Проверено редакцией
Из шпрот и манки получаются нежнейшие котлеты: традиционное блюдо Карелии на обед и ужин

Дешево и вкусно. 

Когда я впервые услышала про котлеты из яиц со шпротами, я подумала: "Это точно не испорченный телефон какого-то рецепта?" Но оказалось, что в Карелии это вполне себе традиционное блюдо, которое подают и как закуску, и как самостоятельный ужин. И самое удивительное — готовится оно из самых простых продуктов, которые есть в каждом холодильнике.

Почему я решила попробовать этот странный рецепт

Меня подкупила необычность. Яйца и шпроты — звучит как эксперимент, но на деле вкус оказался настолько гармоничным, что я даже не ожидала. Манная крупа вместо хлеба делает котлеты более нежными, а шпротное масло добавляет ту самую рыбную нотку, которая идеально сочетается с яйцом. И главное — даже если у вас нет времени на сложные блюда, этот рецепт выручит за 40 минут.

Как я готовила это блюдо и какие хитрости запомнила

Всё просто: шесть яиц я сварила вкрутую, остудила и нарезала крупным кубиком. Пока они варились, сварила манную кашу — 30 граммов крупы на 200 мл воды, до загустения. Смешала яйца с манкой, посолила, поперчила. Важно — не перетереть, кусочки яиц должны чувствоваться в котлете.

Дальше — самая ответственная часть. Мокрыми руками я сформировала небольшие котлетки, обваляла в панировочных сухарях и обжарила на слабом огне до золотистой корочки. А теперь внимание — главный секрет: полбанки шпрот я размяла с мягким сливочным маслом до однородной пасты и выложила сверху на каждую котлету. Посыпала зелёным луком — и готово.

Что у меня получилось и почему я теперь готовлю их часто

Котлеты получились нежными, с хрустящей корочкой и необычным рыбным вкусом. Муж сначала крутил пальцем у виска, но когда попробовал, съел три штуки и попросил добавки. Особенно хороши они как холодная закуска к пиву или как ужин с салатом. А ещё я заметила: если добавить в смесь немного тёртого сыра, вкус становится ещё богаче.

Теперь яичные котлеты по-карельски — моё коронное блюдо, когда хочется удивить гостей чем-то новым и при этом не стоять у плиты весь вечер. Попробуйте — уверена, вы тоже будете приятно удивлены.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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